Bad Boy Antonio Brown tritt zurück – und teilt aus

Nach immer neuen Eklats rund um Vorwürfe der Vergewaltigung und Bedrohung beurlaubten die New England Patriots den Skandalprofi, der daraufhin sein Karriereende in der NFL verkündete – und via Twitter mit Rundumschlägen etliche Personen attackierte.

Attacken auf die Teambesitzer

So spektakulär der Passempfänger auf dem Feld agierte, so laut verabschiedete er sich auch in die – vorläufige oder endgültige? – Football-Rente. In seinem Abschiedstweet («Ich werde nicht mehr in der NFL spielen») attackierte der 31-Jährige die Teambesitzer und warf ihnen vor, ihm Gehalt in Millionenhöhe vorzuenthalten.

Brown war im Frühjahr von den Pittsburgh Steelers zu den Oakland Raiders gegangen. Nach etlichen Eklats warfen ihn die Kalifornier raus – eine vereinbarte Fixzahlung von fast 30 Millionen Dollar strichen die Raiders wegen der Vergehen des Spielers. Die Patriots holten Brown und erfuhren, dass ihn eine Physiotherapeutin wegen Vergewaltigung verklagt. Berichten zufolge will auch New England dem Profi eine Prämie von neun Millionen Dollar nicht zahlen.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !

— AB (@AB84) September 22, 2019