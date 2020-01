Hobbyforscher entdecken neue Art von Polarlichtern

Schnell wurde den Forschern klar: Diese Polarlichter sind anders als die anderen. Die Wellen der Dünen-Polarlichter erstreckten sich über 45 Kilometer über den Himmel und traten in einer Höhe von 100 Kilometern auf – vergleichsweise tief für Polarlichter. Die Wellenform dieser bisher unbekannten Art von Polarlichtern führen die Forscher zurück auf Störungen in der Atmosphäre, die Schwerewellen genannt werden. Diese Wellen bewegen sich normalerweise so turbulent, dass keine gleichmässigen Polarlichter zu sehen sein dürften. Dass sich diese aber doch bilden können, erklären sich die Forscher um Palmroth mit einer Schicht in der Luft, welche sich bei bestimmten Temperaturen bildet und die Wellen gefangen hält und in der sie sich waagrecht ausbreiten können.

Polarlichter bilden sich, wenn elektrisch geladene Teilchen vom Sonnenwind herkommend mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen. Dabei stossen sie mit Sauerstoff- und Stickstoffatomen zusammen, was elektromagnetische Strahlung emittiert und wir als farbenfrohes Naturschauspiel am Himmel beobachten können. Da die Sonnenwindteilchen den Erdmagnetfeldlinien folgen, die an den Polen senkrecht hinabreichen, sind Polarlichter nur dort regelmässig zu beobachten.