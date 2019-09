«Ich werde respektiert, aber nicht geliebt»

Die Geschäftsstelle des SC Bern liegt im Innern der Postfinance-Arena. Marc Lüthi empfängt in seinem Büro. Treppe hinauf, am Ende des Korridors links, alles andere als ein Tanzsaal, sondern klein, zweckmässig eingerichtet, Blick auf die Autobahn.

Seit zwei Jahrzehnten ist Lüthi das Gesicht des SC Bern. Er steht in der Öffentlichkeit – und für das SCB-Credo: nicht mehr Geld ausgeben als eingenommen wird.

Mit welchem Job haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Ich wünschte mir von meinem Vater ein paar Ski mit Fersenautomat. Er nahm mich auf den Balkon – wir wohnten damals in Luzern –, zeigte hinüber auf ein Gebäude und sagte: «Siehst du, dort ist die Migros. Und dort suchen sie im Sommer und im Herbst Leute, die helfen wollen.» Also ging ich hin, räumte Regale ein. Als wir nach Bern zogen, arbeitete ich im Shoppyland-Migros an der Kasse, lieferte mir mit einem Kollegen einen Wettkampf.