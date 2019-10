Shaqiri ist wieder Teil der Nationalmannschaft

Xherdan Shaqiri und Vladimir Petkovic haben ihren Zwist beigelegt. Der 27-jährige Offensivspieler wird in die Nationalmannschaft zurückkehren – allerdings nicht sofort, daran hindert ihn eine Verletzung.

Die EM-Qualifikationsspiele in Dänemark und gegen Irland am 12. und 15. Oktober wird Shaqiri wegen einer Muskelverletzung an der Wade verpassen. Sobald es seine Gesundheit aber wieder zulässt, kehrt er ins Nationalteam zurück.

Nationaltrainer Petkovic war am Mittwoch für ein Gespräch mit Shaqiri nach England gereist. Es ging dabei darum, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und die Basis für eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Zuletzt hatte der Spieler im September darauf verzichtet, für die Qualifikationspartien gegen Irland und Gibraltar einzurücken.