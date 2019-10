Wie die Menschheit Armut besser bekämpfen kann

Die drei Ökonomen hätten wesentlich dazu beigetragen, dass Armut weltweit bekämpft werden könne, begründete die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften ihren Entscheid. «Verschiedene Faktoren führen zu Armut. Die Zusammenhänge wurden bislang zu wenig genau untersucht. Meine Kollegen und ich haben das gemacht», sagte Duflo, die sich am Mittag telefonisch in die Medienkonferenz der Wissenschaftsakademie zuschalten liess.

Neuer Ansatz

Die Wissenschaftler haben einen neuen Ansatz eingeführt, um das Wesen der Armut besser zu verstehen. Einfach gesagt geht es darum, das komplexe Thema in kleine und überschaubare Fragestellungen zu unterteilen. Zum Beispiel: Wie können Schüler eine bessere Bildung erlangen? Wie lässt sich die Gesundheit von Kindern verbessern?

Die Preisträger suchten auf diese präziseren Fragen Antworten, indem sie in verschiedenen Ländern in armen Gemeinschaften Experimente durchgeführt haben.

Mitte der 1990er-Jahre zeigten der US-Amerikaner Michael Kremer und seine Mitarbeiter auf, dass diese Vorgehensweise funktioniert. Mithilfe von Feldversuchen haben die Armutsforscher eine Reihe von Eingriffen getestet, welche die Schulleistungen von Kindern in Kenia verbessern sollten.

Erkenntnisse zur Bildung

Dabei haben die Forscher herausgefunden, dass zusätzliche Schulbücher und kostenlose Mahlzeiten kaum einen Einfluss auf die Lernergebnisse der kenianischen Schüler hatten. Gezielte Nachhilfe für lernschwache Kinder hingegen führte zu deutlich besseren Schulleistungen.

So konnten Kremer und seine Mitarbeiter nachweisen, dass in Entwicklungsländern die Bildung nicht von den Ressourcen – Schulmaterial, Lehrer und Essen – abhängig ist. Vielmehr kommt es darauf an, den Stoff an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen. Eine gute Bildung ist ein wesentlicher Faktor, um der Armut zu entkommen.