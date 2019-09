43-Jähriger wird ältester Medaillengewinner

«Viele Leute hätten mir nie zugetraut, dass ich so weit kommen könnte, aber ich hörte nie auf zu träumen», sagte Vieira. «Dies ist die beste Medaille meiner ganzen Karriere, und das nach dem härtesten Rennen meiner elf Weltmeisterschafts-Teilnahmen.» Der 1,75 m grosse und 59 kg schwere Portugiese kommt aus Portimão und hat einen Zwillingsbruder namens Sergio, der ebenfalls Geher ist.

The moment when Portugal's Joao Vieira and @EvanDunfee secure their first global medals with silver and bronze in the men's 50km race walk #AthleticsWorldChamps#Doha2019#Canada#Portlandpic.twitter.com/lgIUoQikU4

— Javier Clavelo (@JavierClavelo) September 29, 2019