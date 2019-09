Trump lässt den Demokraten keine Wahl

In Washington gibt es viele Menschen, die nichts anderes tun, als sich darüber zu streiten, wie eine politische Entscheidung aussieht – und wie sie sich verkaufen lässt. «What are the optics?», lautet die Frage im Jargon der Amerikaner. Wem nützt etwas, wem schadet es, wer profitiert davon, wer verliert? Seit die Demokraten beschlossen haben, im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einzuleiten, sind die meisten dieser Menschen zum Schluss gekommen: Für die Demokraten sieht das nicht gut aus. Der Sieger wird am Ende Trump sein, der aus der Schlacht gestärkt hervorgehen wird, verlieren werden seine Gegner. Bad optics. Viel seltener hört man dagegen die Frage: Ist eine Entscheidung richtig? Ist sie aus inhaltlichen Gründen geboten?