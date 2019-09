«Überall dieses mulmige Gefühl, dass etwas nicht stimmt»

Die deutsche Politik ist anhaltend turbulent. Und die Aufregung hat nicht abgenommen, seit in den jüngsten Landtagswahlen die AfD nochmals stark zulegen konnte. Jens Spahn gilt in der CDU als bürgerlicher Gegenspieler von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihre Partei in die Mitte gerückt hat. Um an einem Treffen der Gesundheitsminister teilzunehmen, kommt er letzten Sonntag nach Zürich. Die Fotografin sagt: «Grüezi wohl!» Spahn schaut zuerst verdutzt und sagt dann: «Wenn man ‹Grüezi wohl› hört, weiss man, dass es ein guter Tag wird.»