Union-Goalie weist den Vermummten den Weg

Fischers Derby-Held

In keinem Saisonspiel nominierte Union-Trainer Urs Fischer seinen Siegtorschützen Polter bislang für die Startaufstellung. Und doch durfte der Stürmer wie schon beim 1:2 beim FC Bayern vor einer Woche Verantwortung vom Elfmeterpunkt übernehmen - und wird in der 87. Minute zum umjubelten Helden. Hertha-Keeper Rune Jarstein kann den Penalty des 28-Jährigen nicht entscheidend ablenken. «Das Kompliment muss an die Mannschaft und den Verein gehen», betont Polter. «Jetzt können unsere Fans mit strahlendem Gesicht zu ihren Arbeitskollegen gehen und sagen: ‹Wir sind Stadt-Derbysieger!›»

Erst nach Schlusspfiff habe er erfahren, dass eine Leuchtrakete während der ersten Halbzeit einen Meter neben seinen beiden Kindern und seiner Freundin auf der Haupttribüne eingeschlagen sei, berichtet er. «Das ist schrecklich und nicht zumutbar», sagt Polter. «Wenn man weiss, dass die eigenen Kinder getroffen werden könnten, wünscht man das keinem - weder blau-weiss oder rot-weiss.» Anschliessend sei seine Freundin mit den Kindern von der Tribüne gegangen und habe das Spiel vor dem Fernseher verfolgt. «Es sind Idioten, die sowas irgendwo hinzünden.»