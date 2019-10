Vergiftete Beziehungen

In der ruchlosen Logik von Premierminister Boris Johnson liegt es nahe, die Schuld für eine von ihm selbst herbeigeführte Verhandlungskatastrophe dort abzuladen, wo zumindest ein Teil der Briten die wahre Macht in der EU vermutet: in Berlin. Darin liegt eine gewisse Ironie, denn der unvoreingenommene Betrachter wird erkennen, dass auch die Macht der Kanzlerin in diesem Brexit-Drama auf EU-typische Weise begrenzt ist.

Wenige wären vermutlich bereit, weiter zu gehen, um einen chaotischen Austritt Grossbritanniens zu verhindern. Doch weder will noch kann Merkel auf Kosten der Iren jedweden Preis zahlen, um Johnson und das Lager der Hardliner in London zufriedenzustellen. Im absehbaren Chaos zeigt sich eben nicht die Macht, es zeigt sich die Ohnmacht der Kanzlerin.

Johnsons Sticheleien könnten jahrzehntelange Krise zur Folge haben

Nun nämlich droht sich jener Lauf der Dinge zu entfalten, den Merkel hatte verhindern wollen. Seit der Entscheidung einer knappen Mehrheit der Briten für den EU-Austritt war schliesslich klar gewesen, dass das weitere Verhältnis zwischen Insulanern und Kontinentaleuropäern mehr noch als durch den Austritt selbst dadurch geprägt werden würde, wie er zustande kommt. Die Bitterkeit eines No-Deal-Brexit wird die Beziehungen vergiften, womöglich für Jahrzehnte.

Was das für das deutsch-britische Verhältnis bedeutet, lässt ein von der Leave-Kampagne zunächst verbreitetes und dann zurückgezogenes Bild erahnen, das Angela Merkel mit angedeutetem Hitlergruss verunglimpft. Wird er entfesselt, richtet sich der Nationalismus des Brexit eben fast zwangsläufig gegen das grösste und wirtschaftlich stärkste Land der EU. Auf perfide Weise tut die von Downing Street ausgestreute Behauptung, Merkel wolle Nordirland den Verbleib in der Zollunion diktieren, genau das.

Boris Johnson vergeht sich damit an einer der grossen Erfolgsgeschichten der Nachkriegszeit. Zwar stand die Aussöhnung mit Frankreich aus deutscher Perspektive immer an erster Stelle, die mit weniger Pathos betriebene deutsch-britische Verständigung war für das neue Gleichgewicht in Europa aber nicht weniger bedeutsam. Die zu Zeiten von Premierministerin Margaret Thatcher noch äusserst komplizierte Beziehungskiste entwickelte sich zu einem verlässlichen Pakt der Pragmatiker.