Was ist mit dem Klima los?

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Die Erkenntnis, dass es fünf vor zwölf ist im Kampf gegen die Erderwärmung, ist bis zu den meisten vorgedrungen. Ausnahmen, also Ignoranten des Offensichtlichen, gibt es immer. Was man konkret tun muss und kann, auf individueller Ebene und in der Politik, ist umstritten. Es ist auch nicht ganz einfach. In der Sprachsprechstunde widmen wir uns heute einer einfacheren Frage: Wie nennt man das, was mit dem Klima gerade passiert?