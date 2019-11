Wenn den Gemeinden das Wachstum über den Kopf wächst

Der übernächste Sonntag, er könnte Köniz die Rettung bringen. Am 17. November entscheiden die Stimmberechtigten an der Urne, ob sie bereit sind, ab dem nächsten Jahr mehr Steuern zu bezahlen – und ihrer Wohngemeinde damit finanziell aus der Patsche zu helfen. Denn seit sieben Jahren schreibt Köniz rote Zahlen. Das Defizit wird immer grösser, die Schulden steigen an.