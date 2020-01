Wie man Freizeit mit wenig Geld gestaltet

Naa? Welchen Tipp setzt du am Weekend um?

Natur und Spiele

Das Januarloch macht sich bemerkbar, vor allem im Geldbeutel. Die Ausgaben über die Festtage werden jetzt erst so richtig spürbar. Trotzdem wollen wir noch etwas erleben und nicht den ganzen Monat auf dem Sofa hocken.

Lina Weber (17) wohnt in Goldiwil, besucht das Gymnasium Thun im Seefeld. Sie spielt Gitarre, liest, fotografiert. lina.webslis@gmail.com

Wenn das Geld fehlt für Kino, Bars und Skipisten, heisst es: ab in die Natur. Frische Luft macht gute Laune und ist erst noch gesund. Wem einfaches Wandern mit Freunden zu langweilig ist, der könnte sich mal mit Naturkunst versuchen. Dazu nimmt man das, was die Natur zur Verfügung stellt, und kreiert daraus kleine oder grosse Kunstwerke. Dazu zählen die allbekannten Steinmännchen, aber auch selbst gelegte Mandalas aus Laub und Tannenzapfen.

Aber was kann man denn an den Abenden machen, wo es doch jetzt bereits so früh dunkel wird?

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Lagerfeuer? Man verbindet mit Lagerfeuern meist den Sommer, aber so ein Feuer wärmt auch in den kalten Monaten. Jeder kann mitbringen, was er noch zu Hause im Kühlschrank findet und was grilltauglich ist. Mit guter Musik und ein paar Decken wird so ein gewöhnlicher Samstag schnell zu einem entspannten Treffen, das in Erinnerung bleibt.

Wem es doch zu kalt ist, der könnte seine Bekannten auch auf einen Spieleabend zu sich nach Hause einladen. Um dem Ganzen noch etwas Schwung zu verleihen, bringt jeder mit, was er selbst nicht mehr braucht, aber jemand anderes vielleicht noch brauchen könnte. Solche Dinge besitzt man ja besonders nach Weihnachten meist zur Genüge. Alle Spielerinnen und Spieler legen die Preise zusammen.

Am Ende des Abends kann der Gewinner als Erster einen Preis aussuchen, dann der Zweitplatzierte und so weiter.

So verbringt man nicht nur einen lustigen Abend, sondern macht vielleicht auch noch jemandem eine Freude. So macht Secondhand erst richtig Spass.

Beschäftigung ist alles

In der Mittelstufe hat man fast das Jahr hindurch Ferien. Hausaufgaben machen noch Spass, man muss kaum etwas lernen, und der Unterricht endet vor dem Zvieri. Ich hatte damals Hobbys, spielte Oboe und Handball und konnte in die Bibliothek gehen, ein Buch ausleihen und vor dem Rückgabetermin fertig lesen.

Meret Schmid (21) studiert an der Uni Bern Medizin. Ihre Hobbys sind Bücher, Sprachen und Sterne. meret.e.schmid@gmail.com

In der Oberstufe hat man immer noch sehr viel Zeit, aber plötzlich merkt man auch, dass man auch nur sehr wenig Geld hat. Deshalb gründete ich zusammen mit drei Freundinnen einen Minichor, wir studierten den Winter durch Lieder ein und präsentierten diese in einem Altersheim.

Wir waren nicht sehr gut, das Konzert dauerte auch nur 20 Minuten anstelle der abgemachten Stunde – und als man uns auch noch bezahlen wollte, war das wirklich beschämend, aber wir hatten eine Freizeitbeschäftigung, und der Winter war vorbei. Alles in allem doch eine gute Erfahrung.

Im Studium gibt es zwei Jahreszeiten. Es gibt die Lernphase und die Nicht-Lernphase. In der Lernphase braucht man keine Freizeitbeschäftigung, und in der Nicht-Lernphase müssen die Defizite ausgeglichen werden. Um in der Lernphase nicht sozial zu verkümmern, besuche ich gerne meine Grosseltern. Es ist die beste Medizin gegen Stress, Hunger und Langeweile.

Sie erzählen einem ihre Geschichten, zaubern etwas Leckeres auf den Tisch und kennen alle Kartenspiele, die man kennen muss. Mein neuestes Freizeitprojekt ist es, ihre Erlebnisse und ihre Familiensituation zu notieren und so einen Stammbaum aus Geschichten zu verfassen.

Ob dieser dann gelesen wird, ist egal, man ist beschäftigt und lernt etwas über seine Vorfahren. In der Nicht-Lernphase plane ich gerne meine nächste Nicht-Lernphase, damit ich mich dann in der dazwischenliegenden Lernphase nicht so oft bei meinen Grosseltern erholen gehen muss.