Wie Schweizer Banken ihre Kunden um Milliarden prellen

Banken spielen auf Zeit

Wer Retrozessionen einfordert, braucht Geduld und Hartnäckigkeit. Ihre Berechnung ist kompliziert, aufwendig und selbst für in Finanzdingen versierte Laien allein kaum möglich. Viele Banken stellen sich bei dem Thema ohnehin erst einmal taub. Fragt der Kunde konkret nach Retrozessionen, dauert allein schon die Antwort häufig Monate. Nur sehr selten werden Informationen sofort detailliert geliefert. Hinter dem Zeitspiel steckt Kalkül. Die Ansprüche verjähren, und die Verjährungsfristen werden erst unterbrochen, wenn im jeweiligen konkreten Fall die Gerichte entscheiden.

Und Grundsatzurteile hin oder her – kaum ein Geldhaus leitet die einkassierten Provisionen von sich aus an die Kunden weiter. Manche haben als Konsequenz auf retrozessionsfreie Finanzprodukte umgestellt oder wollen dies tun. Die ganz grosse Mehrheit aber macht nach Einschätzung von Hubert Schwärzler einfach weiter wie früher. «Es handelt sich nach wie vor um ein Standardgeschäft in der Vermögensverwaltung», sagt er.

Schwärzler hat aus alledem ein Geschäftsmodell kreiert. Sein in der Ostschweiz ansässiges Unternehmen Liti-Link kauft die Forderungen von Kunden auf und bietet ihnen an, das Geld ganz oder zumindest zu einem grossen Teil gerichtlich oder per Vergleich einzutreiben. Im Erfolgsfall erhält der Kunde 60 Prozent der Summe, bei Liti-Link bleiben 40 Prozent. Dafür muss nicht der Kunde, sondern die Firma in den Nahkampf mit den Banken um Informationen und Rückzahlungen gehen.

Schwärzler glaubt, dass die Hinhaltepolitik dem ohnehin durch Schwarzgeld- und Geldwäscheskandale ramponierten Ruf der Schweizer Banken weiter schadet. «Das blinde, fast anhimmelnde Vertrauen in die Schweizer Banken ist seit den Steuer-CDs vorbei.»