«Wir wollen Ferien nicht künstlich verteuern»

Was traf der neue Chef an?

ITV schrieb jährlich über dreissig Millionen Franken Defizit. Es gab keine Firmenkultur, ein unübersichtliches Markensortiment und gewaltige Probleme in IT und Administration.

Wie kam es dann zur Übernahme der gesamten Firma durch TUI?

2004 stieg Kuoni aus. Also legte ich meinen Chefs in Hannover ein Konzept vor, TUI Suisse im Alleingang in die Gewinnzone zu bringen.

Ihre Strategie?

Ich ersetzte den ITV-Markensalat durch die TUI-Brands und führte erstmals deutsche Preise in der Schweiz ein. TUI Suisse profitierte von einer viel besseren Kostenstruktur als die Mitbewerber und dank den Möglichkeiten der internationalen Mutter von ungleich günstigeren Einkaufskonditionen. Und wir waren nur noch für Marketing und Vertrieb der Pauschalreisen zuständig.

Was beschäftigte Siein den zwanzig Jahrenals CEO am meisten?

Wir arbeiten zwar immer noch mit der gleichen Geschäftsidee im Tourismus, aber das Geschäftsmodell hat sich total gewandelt, die Digitalisierung den Markt umgewälzt. Vor zwanzig Jahren kannte man noch keine Smartphones. Heute schaue ich am Morgen zuerst auf die Online-Umsätze. Internet-buchungen waren vor zwanzig Jahren noch kaum ein Thema.

Was hat sich sonst verändert?

Die Margen sanken. Es gab Ende der 90er noch kein Europroblem und kaum Crossborder-Shopping.

Wie hat sich das Produkt entwickelt?

Der Kunde schätzt weiterhin die Sicherheit einer Pauschalreise, das Angebot ist aber viel individualisierter. Ein Hotel, das nur Zimmer und Strand anbietet, genügt höheren Ansprüchen nicht mehr.

Erstaunt es Sie, in diesem schwierigen Business zwanzig Jahre überlebt zu haben?

Ich durfte von unternehmerischen Freiheiten profitieren, habe stets die geforderten Zahlen geliefert und mich proaktiv auf Veränderungen eingelassen. Aber vielleicht das Wichtigste: Ich habe meine Leute auf diese rasante Reise mitgenommen.

Werden Sie TUI-Chef bleiben bis zur Pensionierung in sieben Jahren?

Keine Ahnung. Ich habe noch nie Karriereplanung betrieben. Ich stehe jeden Morgen auf und fahre mit Freude ins Büro.

Was lieben Sie an Ihrem Job besonders?

Ich kommuniziere fleissig und arbeite gern mit Leuten zusammen, die Probleme kreativ und aus verschiedenen Perspektiven lösen. Natürlich bin ich ehrgeizig, er-reiche die Ziele aber am liebsten im Team.

Was treibt Sie derzeit am meisten an?

Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen unseren Reisebüros und dem Hauptsitz verändern. Im Headquarter sollen Ressourcen eher abgebaut, an der Front hingegen Kompetenzen aufgebaut werden. Die einzelnen Reisebüros sollen viel mehr Freiheiten geniessen, Probleme selbstständig und ohne viele Rücksprachen mit der Zentrale lösen.