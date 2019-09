Zahlen, bitte – die Bilanz der bösen Berner

Thomas Inniger

Thomas Inniger (in Grün) bezwang zwei «Eidgenossen» – beide in Zug. Bild: Raphael Moser

Adelboden hat seinen ersten Eidgenossen – und der kam quasi aus dem Nichts. Thomas Inniger war die grosse Berner Überraschung in Zug. Mit einem Sieg im achten Gang gegen Michael Bless verdiente sich der 22-Jährige das Eichenlaub. «Wenn, dann richtig», sagte sich Inniger, als er sich entscheiden musste, ob er weiterschwingen oder aufhören soll. Durch einen Bike-Unfall in den Jugendjahren hatte er einen Knorpelschaden erlitten, der sich beim Schwingen akzentuierte. Von 2015 bis 2017 musste der Berner Oberländer drei Jahre lang pausieren. 8-mal wurde sein Knie operiert, 5-mal links und 3-mal rechts. Für die Rückkehr ins Sägemehl setzte sich der 180 Zentimeter grosse und 105 Kilogramm schwere Athlet ein hohes Ziel: den Eidgenössischen Kranz. Innigers Plan ging voll auf, sein Appetit ist damit geweckt, «technisch kann, will und muss ich auf jeden Fall noch zulegen». (stü)