Zwei Personen nach Kollision verletzt

Auf der Bernstrasse kam es am frühen Freitagmorgen zu einer Kollision. Bild: Google Street View

Am Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr, kam es auf der Bernstrasse in Meikirch zu einem Unfall. Die Unfallstelle war kurz vor Ortseingang Meikirch, von Ortschwaben her kommend. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen.