Wechsel in die KHL – Nun soll der Pesonen-Transfer fix sein Der russische Eishockeyklub HK Metallurg Magnitogorsk verkündet auf seiner Website die Verpflichtung von Langnaus Topskorer Harri Pesonen. Die offizielle Bestätigung der SCL Tigers fehlt allerdings noch. Marco Spycher

Verlässt die Tigers: Harri Pesonen macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselt in die russische KHL. Foto: Raphael Moser

Was sich abgezeichnet hatte, wird nun Realität: Harri Pesonen verlässt die SCL Tigers trotz Vertrag bis 2021 und wechselt in die KHL zum HK Metallurg Magnitogorsk. Dies verkündet der russische Verein am Freitag auf seiner Website, die offizielle Bestätigung der Tigers blieb bislang aus. Der 31-jährige Finne macht dabei Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel und unterschreibt einen Vertrag über zwei Spielzeiten, wie es auf der Website heisst.

Harri Pesonen spielte seit 2014 in der National League. Nach vier Jahren in Lausanne wechselte er vor der Saison 2018/2019 zu den SCL Tigers, wo er einer der wichtigsten und treffsichersten Akteure war. In 104 Meisterschaftsspielen für die Tigers buchte er 89 Punkte.

Für die Langnauer dürfte der Abgang des Topskorers auf den ersten Blick ein herber Dämpfer sein. Der Transfer spült in der angespannten finanziellen Lage aber zumindest etwas Geld in die Kasse.