Nur noch eine Stimme hält Boris Johnson im Amt

Mit dem Verlust des örtlichen Tory-Mandats gerät Johnson,sobald das Parlament im September aus der Sommerpause zurückkehrt, in ernste Schwierigkeiten. Selbst mit den zehn Stimmen der nordirischen Unionisten bleibt ihm zur Durchsetzung seiner Brexit-Pläne nur noch die kleinstmögliche Mehrheit im Parlament.

Damit wächst die Chance der Gegner eines vertragslosen Austritts aus der EU in Westminster, der Regierung in letzter Minute noch in den Arm zu fallen. Auf einer derart brüchigen Basis dürfte es Johnson schwerfallen, einen «No Deal»-Brexit durchs Parlament zu zwingen. Mehrere moderate Tories haben erklärt, dass sie alles tun wollen, um zu verhindern, dass ihr Land «über die Klippe springt».

Brüchige Basis

Allerdings verfehlte Johnsons Partei die Rückeroberung des Wahlkreises in Wales nur knapp. In den wenigen Tagen, die Johnson an der Regierung ist, ist es ihm bereits gelungen, Wähler zurückzugewinnen, die unter Theresa May zu Nigel Farages Brexit-Partei abgewandert waren. Kein Wunder, dass man an der Downing Street parlamentarische Neuwahlen noch für dieses Jahr erwägt.

Schon jetzt sehen Meinungsumfragen die Tories landesweit bei 34 Prozent, 10 Prozentpunkte vor der oppositionellen Labour Party. Kann Johnson seine Situation noch verbessern? Mit seinem neuen Alles-oder-nichts-Stil stösst der Neue zwar auf starke Ablehnung bei vielen seiner Landsleute. Konservative Wähler aber, die schon zu Farage abgedriftet waren, hat er mit seiner harten Brexit-Linie offenbar beeindruckt. Unentschlossene Tories hat er neu mobilisiert.

Anders als May gibt er eine klare Richtung vor. Am 31. Oktober will er, egal zu welchem Preis, aus der EU austreten. Die Entschlossenheit allein, der neue Ton imponiert Wählern, die den Brexit nun endlich «vom Tisch haben» wollen.

Zugleich hat Boris Johnson gleich zu Beginn seiner Amtszeit, ohne gross zu zögern, mehrere gewaltige Blankochecks unterzeichnet, um das Ende einer neunjährigen Austeritäts-Ära in Grossbritannien zu signalisieren. Milliarden und Abermilliarden haben er und sein Schatzkanzler Sajid Javid den Briten diese Woche versprochen. Und das nicht nur, um ihr Land auf einen No-Deal-Brexit vorzubereiten und eventuelle Turbulenzen zu mildern. Sondern auch, um zurückgebliebene Regionen, zum Beispiel im alten Labour-Stammgebiet Nordenglands, für sich zu gewinnen. Taub stellen sich Johnson und seine Minister für die immer dringlicheren Warnungen der Bank von England und der grossen Finanzinstitute und Industrieverbände. Im Urteil so gut wie aller Experten riskiert die Regierung «eine Wirtschaftskatastrophe», wenn es zu keiner gütlichen Einigung mit der EU mehr kommt. Solche Warnungen sind für die Brexit-Hardliner nur wieder eine neue Form von Angstmacherei – genau wie die um sich greifende Sorge, ein Brexit der härtesten Variante könne am Ende noch zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen. Widerwille in Schottland, Wales und Nordirland zeichnet sich aber deutlich ab.