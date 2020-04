Gutschein-Aktion der Gemeinde – Oberdiessbach will sein Gewerbe unterstützen Die Gemeinde Oberdiessbach lanciert eine Gutschein-Aktion fürs einheimische Gewerbe. Um dieses zu unterstützen, übernimmt sie 15 Prozent der Kosten. Barbara Schluchter-Donski

Die Gemeinde Oberdiessbach aus der Vogelperspektive. PD/3s SolarPlus

Die Idee ist nicht neu. Bereits Anfang Monat hat die Gemeinde Wimmis eine ähnliche Aktion lanciert (wir berichteten). Um das einheimische Gewerbe nicht im Stich zu lassen, können jetzt auch Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher von Mai bis August Gutscheine mit 15 Prozent Rabatt erwerben, welche sie in über 40 örtlichen Betrieben einsetzen können. Der Clou an der Sache: Die Gemeinde übernimmt dabei die Differenz der Kosten. «Wir sind überzeugt, dass wir damit einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten können», sagt der zuständige Gemeinderat Roger Wisler, welcher sich von der Aktion in Wimmis inspirieren liess.