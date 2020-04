Berndeutsch für Fortgeschrittene 15 – «Ömu» Unsere Kolumnistin lernt, dass kleine Bedeutungsverschiebungen grosse Unterschiede ausmachen können. Mirjam Comtesse

Berndeutsch lernen – gar nicht so einfach für eine Ostschweizerin! Logo: Layout Tamedia

Kürzlich haben wir in einer unserer Berndeutsch-Lehrveranstaltungen eine Liste mit typischen Füllwörtern erhalten. Dabei ist mir bewusst geworden, dass ich die meisten davon nie verwende. «Efang» zum Beispiel ist mir noch nie über die Lippen gekommen. Ebenso steht es mit «ömu» oder «ächt». Dabei machen doch genau diese «Modalpartikel», wie die grammatikalisch richtige Bezeichnung lautet, einen grossen Teil des berndeutschen Charmes aus.

Genauso verhält es sich mit dem wunderbaren «Äuä». Immer wieder fragen mich Leserinnen und Leser, wieso ich noch nie eine Kolumne über das berndeutscheste aller berndeutschen Wörter geschrieben habe. Die Antwort ist ganz einfach: weil Massimo Rocchi schon viel besser davon erzählt hat, als ich das jemals könnte.

Aber natürlich fasziniert auch mich die Tatsache, dass man mit nur drei Buchstaben völlig unterschiedliche Bedeutungen hinkriegt – vom zustimmenden «Äuä scho» bis zum ablehnenden «Äuä!».

Expertin für all diese Nuancen ist die Autorin meines Berndeutsch-Lehrmittels, Ursula Pinheiro-Weber. Sie hat mich auch auf eine weitere nötige Differenzierung aufmerksam gemacht: Dass Bernerinnen und Berner sagen, etwas heisse «auf Berndeutsch» so oder so und nicht «auf Schweizerdeutsch», sei kein Ausdruck von Grössenwahn, sondern von Bescheidenheit.

Sie betonte in dem Gespräch: «Die Berner sind sich bewusst, dass ein Wort nur in ihrem Dialekt gilt. Sie wollen nicht stellvertretend für die gesamte Deutschschweiz etwas definieren.» Wenn sie als Expertin das sagt, wer könnte da widersprechen? Ich ömu nicht.

Die Kolumne ist Ende 2018 in dieser Zeitung erschienen. Wir veröffentlichen sie hier zum Nachlesen.