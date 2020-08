Vor den Wahlen – Ostermundigens Auswahl Anders als vor vier Jahren erhält der amtierende Gemeindepräsident Thomas Iten bei den Wahlen Ende September Konkurrenz. Annic Berset

Die Gemeinde Ostermundigen: Wer wird sie in den nächsten vier Jahren führen? Foto: Raphael Moser

Es dauert nicht mehr lange bis zu den Wahlen in Ostermundigen. In zwei Monaten entscheiden die Bürgerinnen und Bürger sowohl darüber, wer für die nächsten vier Jahre ihr Gemeindepräsident oder ihre Gemeindepräsidentin sein soll, wie auch über die Positionen des siebenköpfigen Gemeinderates und diejenigen des Parlaments. Anders als in anderen Wahljahren war es aber lange Zeit still in der Agglogemeinde, ein Wahlkampf wegen Corona überhaupt kein Thema.