Gottesdienste im Emmental – Osterpredigt aus der Ferne Mehrere Kirchgemeinden im Emmental wollen Ostern trotz leerer Kirchen feiern. Sie laden zu aussergewöhnlichen Aktionen ein.

Pfarrerin Mirja Zimmermann-Oswald zeichnet die Predigt in Sumiswald auf.

«Die Kirchgemeinden Affoltern, Lützelflüh, Sumiswald, Trachselwald und Wasen laden alle herzlich ein, gemeinsam – wenn auch räumlich distanziert – Ostern zu feiern.» So steht es in der gemeinsamen Medienmitteilung. Sämtliche Angebote sind auf den jeweiligen Kirchgemeinde-Webseiten zu finden. In Sumiswald etwa hat Pfarrerin Mirja Zimmermann-Oswald mit dem Duo Tonzeit den Gottesdienst für Karfreitag aufgenommen. Die Aufnahme wird am 10. April veröffentlicht.