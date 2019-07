Postauto-Chauffeur bricht während der Fahrt zusammen und stirbt

Der Postautochauffeur, der am frühen Morgen in den Flumserbergen während der Fahrt am Steuer zusammengebrochen war, ist verstorben. Das teilte Postauto auf Twitter mit.

Ein Fahrer ist in den Flumserbergen nach einem medizinischen Problem gestorben. Der beliebte Kollege arbeitete 29 Jahre bei uns. Wir sind tief betroffen und sprechen der Familie unser herzliches Beileid aus. Gleichzeitig sind wir dankbar, dass den Fahrgästen nichts passiert ist. — Postauto (@Postauto) July 25, 2019

Der Bus war von Flumserberg ins Tal nach Flums unterwegs, als es kurz vor 6 Uhr zum Zwischenfall kam, wie ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei auf Anfrage sagte. Laut Angaben der Polizei war der Chauffeur während der Fahrt wegen eines medizinischen Problems am Steuer zusammengebrochen. Nachdem der Chauffeur ausgefallen war, schlitterte der Bus einer Leitplanke entlang und kam schliesslich in einem Strassenbord zum Stillstand. Die beiden Passagiere blieben unverletzt.