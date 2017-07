William und Kate reisen im Zug

Der britische Prinz William und seine Frau Kate sind mit dem ICE aus Berlin nach Hamburg abgereist. Das Paar stieg zum Erstaunen von Bahnreisenden am Freitagvormittag im Hauptbahnhof in den Zug. Sie fuhren im ersten Wagen in der ersten Klasse.

Damit begann für den Queen-Enkel und die Herzogin die letzte Etappe des dreitägigen Deutschlandbesuchs. Vorgesehen ist in Hamburg unter anderem ein Besuch in der Elbphilharmonie.

Kate trug ein lila-farbenes Kleid, William einen Anzug. Die Kinder waren nicht zu sehen. Erst kurz vor dem Rückflug nach London, zu dem die Familie vom Airbus-Gelände aufbricht, sollen der kleine Prinz George und seine Schwester Charlotte wieder dabei sein.

Kein offizieller Staatsbesuch

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge waren am Mittwoch in Berlin eingetroffen. Am Donnerstag besuchten sie Heidelberg, die Partnerstadt von Cambridge.

Die Mitglieder der britischen Königsfamilie mischen sich nicht in die Politik ein, reisen aber oft im Auftrag der Regierung. Ein offizieller Staatsbesuch ist die Deutschlandreise nicht. Die Reise steht auch im Kontrast zu den derzeit laufenden harten Brexit-Verhandlungen.

William ist der Zweite der britischen Thronfolge nach seinem Vater Prinz Charles. Der kleine Sohn George folgt ihm auf Platz drei. (woz/sda)