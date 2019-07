Hazel Brugger landet auf der «Forbes»-Liste

Auch Xhaka ist dabei

Auch in der deutschsprachigen Ausgabe des Magazins werden jährlich die bedeutendsten Nachwuchstalente in den Kategorien Investment, Tech, Life und Leadership geehrt – und zwar 30 pro deutschsprachiges Land, also Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Neben Start-up-Gründern und Investment-Bankern schafften es auch Comedian Hazel Brugger, Fussballer Granit Xhaka und Freestyle-Skier Elias Ambühl mit ihren herausragenden Karrieren auf die Schweizer «Forbes»-Liste.