Queen ist beeindruckt von jungen Klimaaktivisten

Weltweit haben in diesem Jahr Millionen Menschen für mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel protestiert. Viele sind inspiriert von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 zunächst allein in Stockholm demonstriert hatte und inzwischen international als massgebliche Stimme für das Thema gilt. Sie wurde mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet, das Magazin «Time» kürte sie zur «Person des Jahres» 2019.

Königin Elizabeth rief in ihrer Ansprache ihre Landsleute auch dazu auf, Streitigkeiten und Spaltungen zu überwinden. Im abgelaufenen Jahr habe sich der Weg zur Versöhnung vielleicht manchmal ziemlich holprig angefühlt, sagte die Monarchin in ihrer Weihnachtsansprache, von der Teile vorab veröffentlich wurden.