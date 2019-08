Madonna wird in Sydney Eintritt in ihre Afterparty verwehrt

In einer Rangliste des Ausgehmagazins «Time Out» der 48 attraktivsten Städte der Welt landete Sydney im Frühjahr auf einem mageren 39. Platz. Besonders bitter für die Sydneysider, wie die Bewohner der Metropole genannt werden: Der ewige – und immer schon etwas coolere – Rivale Melbourne schaffte es auf Platz 2.

Inzwischen prüft der Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, eine Lockerung der Gesetze. Ein im Mai eingerichteter Ausschuss des Regionalparlaments wurde schon mit hunderten Eingaben überflutet. Die Stadtverwaltung schlägt in ihrer Einschätzung dramatische Töne an: Die Lockouts Laws hätten «schwerwiegende negative Auswirkungen» auf Sydneys kulturelles Leben, den internationalen Ruf der Stadt und die Tourismusindustrie. Hunderttausende junge Besucher blieben seit Einführung der Gesetze aus.

Die Worte des Polizeigewerkschafter

Doch auf der anderen Seite gibt es gegen eine Lockerung der Gesetze massiven Widerstand. So fürchten Ärzte und Polizisten einen erneuten Anstieg der Gewalt durch Betrunkene. Der Polizeigewerkschafter Pat Gooley argumentierte im «Sydney Morning Herald», die Gesetze retteten Leben. Die Statistiken seien eindeutig, insbesondere, was den berühmt-berüchtigten Stadtteil Kings Cross angehe: Weniger brutale Angriffe, weniger Verletzte in der Notaufnahme der Krankenhäuser, weniger «auseinandergerissene Familien».

Kritiker halten dagegen, das Problem habe sich lediglich verlagert. Tatsächlich ist die Zahl der mutmasslich alkoholbedingten Gewalttaten in anderen Ausgehvierteln gestiegen, in denen die Lockout Laws nicht gelten.

Der Streit um Sydneys Nachtleben dürfte noch einige Zeit weitergehen. Die Parlamentskommission will Ende September Empfehlungen vorlegen.