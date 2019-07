Rapper hinter schwedischen Gardinen

Wenn in Stockholm Staatsanwalt Daniel Suneson heute bekannt gibt, ob er im Fall einer Prügelei auf den Strassen der schwedischen Hauptstadt vom 30. Juni Anklage erheben wird, dann wird die Weltpresse auf Schweden blicken. Was als Strassenrauferei begann, hat sich längst zu einem internationalen Zwischenfall ausgewachsen. Der Mann im Zentrum des Falles ist ein bekannter Musiker, der New Yorker Rapper A$AP Rocky. Er sitzt nun seit mehr als drei Wochen ohne Anklage in Untersuchungshaft, was auch jenseits der Rap-szene von Justin Bieber bis Rod Stewart so ziemlich jeder berühmte Kollege für unverhältnismässig hält und dies die etwas erschrockenen Schweden in empörten Tweets auch wissen lässt. Einzelne Musiker drohten mit einem Boykott Schwedens; der Justiz des Landes wird Rassismus vorgeworfen.