Vom «Lambada-Raser» zum Buchautor

Campi spricht in seiner Biografie von Halbweltlern und Oberweltlern. Die meisten würden in der sogenannten Oberwelt leben, also ein 08/15-Leben haben. Im Gegensatz dazu gibt es Leute, die teil- oder vollzeitig im Nachtleben oder eben im Milieu tätig sind. Leute wie Campi, der Anzeigenverkäufer wurde und parallel in Nachtlokalen arbeitete. Die NZZ beschrieb Campi am Prozess als einen jungen Mann mit stenzenhafter Gelfrisur, der bereits mit Anfang zwanzig einen Nachtclub in seinem Heimatdorf Schönenwerd führte und regelmässig im Zürcher Rotlichtmilieu verkehrte. Hier wurde er Geschäftsführer in der Elite-Bar.

«Kulturaustausch»

An jenem verhängnisvollen Morgen hatte Campi in der Elite-Bar gearbeitet und wollte sich vor dem Nachhauseweg noch einen «Kulturaustausch» gönnen. Kulturaustausch ist ein Ausdruck im Milieu, der so viel bedeutet wie sich auf eine Prostituierte einzulassen. Er traf kurz darauf eine Brasilianerin, mit der er für fünfzig Franken für eine Viertelstunde handelseinig wurde. Weil der Kulturaustausch wegen des Alkoholpegels, so Campi, etwas länger dauerte als die Viertelstunde, wollte die Frau hundert Franken. Es kam zum Streit mit gegenseitigen Ohrfeigen. Dabei ergriff die Frau den Schlagstock, welcher Campi bei sich getragen hatte, und versuchte ihn zu schlagen. Er konnte ihr den Stock entreissen und «versetzte der brasilianischen Widersacherin mit dem Stock zwei bis drei Schläge auf den Kopf», schreibt Campi. Dann machte er sich auf den Heimweg, wo es kurz darauf zur Katastrophe kam.

Das Bezirksgericht Zürich hatte Sascha Campi im April 2014 zu einer 15-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Denn neben fahrlässiger Tötung und fahrlässiger schwerer Körperverletzung soll er auch die brasilianische Prostituierte vergewaltigt haben, wie diese nach der Schlagstockattacke behauptete. Ein Vorwurf, den Campi immer vehement bestritten hat und am Berufungsprozess vor dem Obergericht recht bekam. Es halbierte die Strafe wegen des Freispruchs vom Vorwurf der Vergewaltigung und kritisierte die Vorinstanz scharf: Es sei «nicht nachvollziehbar», weshalb man sich angesichts von «klaren Widersprüchen» bloss auf die Aussagen des Opfers abgestützt habe.

Im Gespräch mit dem TA präzisiert Campi, er sei nicht stark betrunken gewesen, wie in den Medien zu lesen war. Sein Alkoholpegel habe knapp 0,8 Promille betragen. Weiter sagt Campi, der Haartest auf Drogen sei negativ ausgefallen und dass es sich nicht um eine Amokfahrt, sondern um einen Unfall gehandelt habe. Er habe zum Handy auf dem Beifahrersitz gegriffen und sei kurze Zeit abgelenkt gewesen. Dass er für den Unfall hart bestraft wurde, sei in Ordnung.

«Du gehst an deiner Vergangenheit zugrunde, oder du stehst auf und lernst, damit zu leben.»Tibetischer Mithäftling von Campi

6 Jahre und 11 Monate hat der heute 32-Jährige im Gefängnis gesessen. Das letzte Jahr war Campi im offenen Vollzug in der Strafanstalt Saxerriet im St.-Galler-Rheintal und ist seit Mitte Januar auf freiem Fuss. Insgesamt war Sascha Campi zu knapp neun Jahren verurteilt worden. Denn neben der rechtsgültigen Zürcher Verurteilung von siebeneinhalb Jahren hatte ihm das ­Solothurner Obergericht noch eine Zusatzstrafe von 17 Monaten wegen sexueller Nötigung und versuchter Vergewaltigung aufgebrummt.