Raketen-Prototyp von Elon Musk explodiert bei Test

Auf dem Spacex-Startplatz in Boca Chica in Texas kam es am Mittwoch zu einer spektakulären Explosion. Bei Drucktests ging ein Tank der Rakete Mk1 in die Luft. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Spacex erklärte gegenüber US-Medien, dass die Explosion keine völlige Überraschung gewesen sei. Die Systeme der Mk1 seien bewusst maximal unter Druck gesetzt worden. Ob Spacex den Mk1-Prototyp nach der Explosion wieder reparieren wird, bleibt fraglich.