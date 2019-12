12-Jähriger flüchtet mit Pick-up-Truck vor Buschfeuern

Der Vater und der ältere Bruder hätten den 12-Jährigen alleine zu Haus zurückgelassen, um bei der Bekämpfung eines Buschfeuers im Norden von Pearth mitzuhelfen. Im Vorfeld habe der Vater dem Jungen erklärt, zu einem Orangenbaum rund drei bis vier Kilometer vom Wohnort entfernt zu fliehen, sollte das Feuer ihr Haus erreichen. Als es dann tatsächlich soweit kam, habe sich der Knabe den zweijährigen Familienhund geschnappt und sei mit dem Wagen des Bruders losgefahren.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire ???? in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fbpic.twitter.com/zyrYCFgwSM

— Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) December 15, 2019