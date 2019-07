20'000 Blitze und viel Regen: Gewitter beenden die Hitzewelle

Die Hitzewelle ist in der Nacht mit heftigen Gewittern zu Ende gegangen. Sie brachten 20'000 Blitze, lokal grosse Regenmengen und bis zu drei Zentimeter grosse Hagelkörner, schreibt SRF Meteo.

Die Unwetterzellen zogen vom Seeland her über das Mittelland nach Osten, das Zentrum lag in der zweiten Nachthälfte im Nordosten. In der Region Zürich gab es mit knapp 30 Milimetern innerhalb von 30 Minuten am meisten Regen. Zwischen Otelfingen und Baden fielen innert einer Stunde 50 Milimeter. Im Kanton Zürich wurden 7900 und in St. Gallen 3000 Blitze gemessen.