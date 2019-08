22-Jähriger attackiert Eltern und Bruder in Trimbach

Am frühen Sonntagmorgen hat ein junger Mann in Trimbach im Kanton Solothurn seine Eltern und seinen Bruder angegriffen. Dabei wurden der Vater und Bruder mittelschwer und die Mutter schwer verletzt. Der Täter ist in Haft.

Die Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn erhielt kurz vor 6 Uhr die Meldung des Vaters, dass sein Sohn ihn sowie seinen Bruder und die Mutter angegriffen habe. Die schwer verletzte Mutter wurde in ein Spital geflogen.

Der Täter, ein 22-jähriger Italiener, hatte das Haus beim Eintreffen der Patrouille bereits verlassen. Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Der Mann konnte schliesslich am Bahnhof Olten angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn die Abklärungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat aufgenommen.