Bus kippt um – 15 Tote

Bei einem Busunglück in Mexiko sind 15 Menschen ums Leben gekommen. Elf Personen seien nach dem Unfall im Staat Jalisco sofort tot gewesen, sagte Nothilfekoordinator Trinidad Lopez am Montag dem Fernsehsender Milenio televisión. Weitere vier seien in Krankenhäusern gestorben. Etwa 30 Menschen seien verletzt.

Zu dem Unglück kam es am Sonntag (Ortszeit) in der Nähe von Atotonilco östlich der Stadt Guadalajara. Retter verbreiteten über Twitter Fotos, auf denen der umgestürzte Bus neben einer regenassen Fahrbahn zu sehen ist. (oli/dapd)