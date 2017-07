Der Sommer gibt sein grosses Comeback

Dauerregen sorgt für Hochwasseralarm in Teilen Deutschlands

Anhaltender unwetterartiger Dauerregen hat in vielen Teilen Deutschlands für steigende Pegelstände und Überschwemmungen gesorgt. Unter anderem in Niedersachsen, Thüringen sowie Sachsen-Anhalt bestand die Gefahr, dass kleinere Flüsse über die Ufer treten könnten.



Angespannt war die Lage in der Nacht auf heute etwa in der niedersächsischen Stadt Hildesheim bei Hannover. Nach Angaben der Stadtverwaltung trat der Fluss Innerste in der Nacht zwischenzeitlich über die Ufer, nachdem starke Regenfälle dessen Pegelstände auf Rekordwerte ansteigen liessen.



Feuerwehr und Hilfsorganisationen errichteten Sandsacksperren, die zunächst standhielten. Dennoch bestand auch weiterhin die Gefahr, dass Teile eines Wohngebiets überflutet werden könnten.



Bei einer weiteren Zuspitzung der Situation müsse der betroffene Bereich geräumt werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. In einer Sporthalle sei daher bereits eine Notunterkunft eingerichtet worden, in der Anwohner betreut werden könnten.