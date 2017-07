Kos kämpft mit den Spuren der Verwüstung

Nach dem heftigen Erdbeben in der Ägäis haben auf der griechischen Insel Kos Hunderte Menschen die Nacht im Freien verbracht. Angesichts der Schäden und zahlreicher Nachbeben waren Einwohner und Touristen zu besorgt, um in ihre Häuser und Hotelzimmer zurückzukehren. Stattdessen campierten sie die Nacht zu Samstag über in Parks, Olivenhainen, ihren Autos oder Liegestühlen.

Bei dem Erdbeben der Stärke 6,7 waren am Freitag auf Kos zwei Touristen getötet worden. In Griechenland und der Türkei wurden zudem fast 500 Menschen verletzt. Die Schwerverletzten wurden nach Kreta oder auf das griechische Festland geflogen. Mindestens zwei waren noch in kritischem Zustand.

Hotels evakuiert, Museum geschlossen

Am frühen Samstagmorgen legte die erste Fähre vom griechischen Festland im Hafen Kéfalos im Westen der Insel an. Wegen der Schäden im Fährhafen von Kos wird der kleine Hafen in Kéfalos als Notlösung benutzt. Taucher sollten die Schäden an der Mole untersuchen, sagte Bürgermeister Giorgos Kyritsis. Viele Reiseabsagen nach Kos habe es wegen des Bebens nicht gegeben. «Das Leben auf der Insel normalisiert sich», versicherte Kyritsis.

Das Seebeben hatte in der Nacht auf Freitag einen kleinen Tsunami ausgelöst. «Die Wellen waren etwa 60 Zentimeter hoch», sagte der griechische Seismologe Akis Tselentis im Fernsehen. Das reichte für sichtbare Schäden: Mehrere Boote und Autos wurden beschädigt, entlang der aufgerissenen Kaimauern lag Geröll. Der Mini-Tsunami traf auch die türkische Küste in Bodrum. Dort lagen an Land gespülte Fischerboote.

Nach Angaben des Zivilschutzes sind viel weniger Gebäude beschädigt, als ein Beben der Stärke 6,7 vermuten lasse. Nach einer ersten Bilanz weisen 87 Gebäude Schäden auf. Zwei der mehr als 200 Hotels und Pensionen mussten evakuiert werden.

Die Touristen seien in anderen Hotels untergebracht worden, teilten die Behörden mit. Das Archäologische Museum der Insel müsse wegen leichter Schäden für einige Tage geschlossen bleiben, teilte das Kulturministerium mit.

Altstadt schwer getroffen

Die schwersten Schäden gibt es in der Altstadt von Kos. Dort waren am frühen Freitagmorgen, als sich das Hauptbeben ereignete, zwei Touristen – ein Schwede und ein Türke – durch herabfallende Steine ums Leben gekommen.

Eine Kirche und zwei Moscheen sowie mehrere Bars des Amüsierviertels in der Altstadt wurden schwer beschädigt. Ein dreistöckiges Wohnhaus muss abgerissen werden. Dem Hauptbeben folgten Dutzende kleinere Nachbeben der Stärke zwischen 2 und 4,6. Die Seismologen erwarten eine lange Serie mit kleineren Erdstössen in den nächsten Tagen und Wochen.

