Mann sticht wahllos auf Kunden in Hamburger Supermarkt ein

Ein Mann hat in einem Hamburger Supermarkt bei einem Messerangriff einen Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Täter betrat am Freitagnachmittag den Supermarkt im Stadtteil Barmbek und stach dort «unvermittelt auf Kunden ein», wie Polizeisprecherin Heike Uhde der Hamburger Polizei erklärte. Anschliessend flüchtete er.

Zeugen verfolgten den Mann und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Die Polizei ist sich sicher: «Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter.» Bilder des festgenommenen, blutverschmierten Täters kursieren in den sozialen Medien.

Das Motiv war zunächst unklar, ebenso die Identität des Mannes. Auch über die genaue Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die Polizei sperrte die Strassen rund um den Tatort weiträumig ab.

Gemäss Augenzeugenberichten soll der Mann während seiner Tat «Allahu Akbar» gerufen haben. Das berichtet die «Bild»-Zeitung, die mehrere Reporter vor Ort haben. Zudem kursiert in den sozialen Medien ein Interview eines Augenzeugen, der das so schildert.

Eye witness to attack on supermarket in Barmbek, Hamburg. Says man stabbed 3 then shouted Allah Akbar. 1/2 pic.twitter.com/1UdpjUKZQO