Riesige Hagelkörner – Keller und Strassen überflutet

Ein heftiges Gewitter entlud sich am Freitagnachmittag über mehrere Regionen der Schweiz. Der Sturm mit heftigem Regen und teilweise Hagel sorgte im Kanton Freiburg, aber vor allem im Bernbiet für vollgelaufene Keller und Garagen, umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. Gemäss einer Mitteilung von MeteoNews fielen in der Region Mühleberg BE in 30 Minuten 44 Liter Regen pro Quadratmeter – mehr als ein Drittel der Menge, die dort sonst im ganzen Juli erwartet wird. Auch wurde eine Orkanböe mit 122 km/h registriert. Ein solcher Windstoss hat die Kraft, einen Baum zu entwurzeln, wie MeteoNews schrieb. In Konolfingen BE wurde eine Unterführung überflutet. Das Gewitter erreichte später auch die Zentral- und Ostschweiz. Die stärksten Gewitter seien nun aber vorbei, teilte MeteoNews am späteren Abend mit.

Bei der Berner Kantonspolizei gingen bis gegen 18 Uhr rund 80 Meldungen ein, wie Mediensprecherin Jolanda Egger auf Anfrage sagte. Verletzt wurde nach bisherigen Kenntnissen niemand.

Auch Bahnverkehr betroffen

Besonders betroffen war laut Egger die Region um Konolfingen, aber auch die Region zwischen Bern und Freiburg. Dort hagelte es auch, wie Leservideos von Bernerzeitung.ch/Newsnet beweisen. In Oberwil im Simmental trat ein Bach über die Ufer.

Wegen des Unwetters ist auch die Bahnstrecke zwischen Rosshäusern und Gümmenen auf der Linie Bern - Kerzers unterbrochen. Gemäss Bahnverkehrsinformationen ist die Dauer des Unterbruchs noch nicht abzuschätzen. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Im Verlaufe des Tages hatten mehrere Wetterdienste vor einem Unwetter der Stufe Rot in Teilen der Schweiz gewarnt. (fal/sda)