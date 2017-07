Touristen übernachten auf den Strassen

Mitten in der Nacht sind die Menschen in der Ägäis aufgeschreckt worden. Viele Touristen sind noch einmal kurz in ihr Hotel gegangen, um ihr Hab und Gut zu hohlen, haben dann die Nacht aber aus Angst vor Nachbeben im Freien verbracht. Auf der griechischen Insel Kos, wo das Beben besonders stark war, mussten unter anderem Poolliegen als Schlafplätze herhalten.

Das Seebeben hat auch weiter entfernte Inseln erschüttert. So auch Rhodos, wo der Berner SVP-Grossrat Thomas Fuchs Ferien macht. Das Bett habe so stark gewackelt, dass er fast nicht aufstehen konnte, sagte er zu Bernerzeitung.ch/Newsnet.

