Triebwerk zerfetzt – A380 muss in Kanada notlanden

Über Grönland hat Flug AF66 der Air France einen schweren Triebwerkschaden erlitten. Die Passagiermaschine hat darauf im Osten Kanadas notlanden müssen. Eines der vier Triebwerke des Riesen-Airbus A380 sei «ernsthaft beschädigt» gewesen, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstagabend in der französischen Hauptstadt mit. Die Crew von Flug AF066 setzte daraufhin nach Angaben eines Airline-Sprechers ein «Mayday» ab.

Die Flugroute führte über den Nordatlantik. Bild: Screenshot flightradar24.com/Google

Die Maschine war auf dem Weg von Paris nach Los Angeles, als über Grönland das Triebwerkproblem aufgetreten sei, sagte der Sprecher. Der Flug 066 sei dann umgeleitet worden. Das weltgrösste Passagierflugzeug landete um 17.42 Uhr Schweizer Zeit sicher auf dem kanadischen Airport, alle 520 Menschen an Bord blieben unversehrt.

Passagiere berichteten anschliessend von der Explosion des äussersten rechten Triebwerks, der kurz davor ungewöhnliche Geräusche vorausgegangen waren. «Es gab einen lauten Knall, das ganze Flugzeug vibrierte», berichtete ein 59-Jähriger der «New York Times». Passagiere seien in Panik geraten, wie Twitter-User schreiben. Bilder zeigen Reisende gebannt an den Fenstern kleben.

Scary moments: Blown-out engine, jet makes emergency landing; flight from #Paris , headed to #LA | @CBCNews @CBCAlerts @CBCNL pic.twitter.com/9eYeotiIeR

Beim anschliessenden Sinkflug und der Notlandung hätten sich die verängstigten Passagiere «mit weissen Knöcheln» an ihren Sitzlehnen festgeklammert. Einige der Fluggäste schafften es dennoch, Fotos und Videoaufnahmen des explodierten und schwer beschädigten Motors zu machen, der durch die Explosion die komplette Abdeckung verloren hatte.

Air France hat insgesamt zehn Maschinen vom Typ A380, des grössten Passagierflugzeugs der Welt.

[Breaking] Air France #AF66 operated by an Airbus A380 diverted to Goose Bay after engine #4 blown up over Greenland! (pic: Brand Martin) pic.twitter.com/ssHvzpToEc