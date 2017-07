Vorbereitungen für Exhumierung von Dalí haben begonnen

Im nordostspanischen Figueres haben heute Abend die Vorbereitungen für die Exhumierung des Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí begonnen. Kurz vor der Schliessung des «Theater-Museum Dalí» um 20 Uhr seien an dem Gebäude Bauarbeiter und Techniker angekommen.

Sie sollen die eineinhalb Tonnen schwere Marmorplatte heben, die das Grab verschliesst. Zudem muss zunächst die Glaskuppel des Gebäudes, unter der der einbalsamierte Leichnam in einer Krypta ruht, abgedeckt werden. Die zuständige Stiftung will die Arbeiten so vor Schaulustigen abschotten.

61-jährige behauptet, einzige Tochter zu sein

Gerichtsmediziner sollen später DNA-Proben von Dalí entnehmen. Ein Richter in Madrid hatte im Juni diese Massnahme angeordnet, um die Vaterschaftsklage der 61-jährigen Spanierin Pilar Abel Martinez zu klären. Die Exhumierung könnte möglicherweise die ganze Nacht dauern, hiess es im Vorfeld. Das Ergebnis der DNA-Abgleichung wird vermutlich frühestens in einem Monat vorliegen.

Am Freitag will sich die Gala-Salvador-Dalí-Stiftung vor Journalisten zu der Exhumierung äussern. Dalí war im Januar 1989 im Alter von 84 Jahren gestorben und inmitten seiner Bilder unter der Glaskuppel seines «Theater-Museum Dalí» in Figueres beigesetzt worden.

Die Dalí-Stiftung zweifelt aber an den Angaben der Frau. Medienberichten zufolge soll sie an psychischen Problemen leiden. Sollte sich die Vaterschaft bestätigen, könnte Abel rechtliche Schritte vornehmen, um ihren Anteil am Erbe des Künstlers zu erstreiten. (nag/sda)