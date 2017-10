Was man über die Freundin des Todesschützen weiss

«Marilou Danley wird gesucht»: Nur kurze Zeit nach dem Kugelhagel in Las Vegas, bei dem mindestens 59 Menschen getötet wurden, veröffentlichte die ortsansässige Polizei ein Fahndungsbild der Freundin des Attentäters Stephen Paddock. Ihr Konterfei ging anschliessend um die Welt – und mit dem Foto die Frage, ob sie die Komplizin ihres Partners gewesen sei.

Das war sie offenbar nicht. Stunden später wurde Danley gefunden. Sie hatte sich zum Tatzeitpunkt nicht in Las Vegas befunden, sondern war auf dem Weg auf die Philippinen. «Wir haben mit ihr gesprochen und glauben ihr zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie nicht involviert ist», sagt Joe Lombardo, Polizeichef von Las Vegas. Paddock habe lediglich mit ihrer Slot Card im Casino gespielt.

Laut Polizei unschuldig: Marilou Danleys Facebook-Seite wurde inzwischen gelöscht. (Bild: Facebook)

Die Frage, wer die Freundin des Massenmörders ist, ist damit trotzdem nicht vom Tisch. Internationale Medien berichten über die 62-Jährige. Nach Angaben der «Daily Mail» ist Marilou Danley australische Staatsbürgerin und lebte mehr als ein Jahrzehnt lang mit ihrem früheren Ehemann in Queensland. Der Australier sei verstorben, heisst es in der britischen Zeitung. Gemäss der US-amerikanischen Zeitung «Reno Gazette-Journal» lebt ihr Ex-Mann heute allerdings in Arkansas, die Ehe sei 2015 geschieden worden. Vor rund 20 Jahren sei sie in die USA gezogen, sagte eine ehemalige Nachbarin gemäss «The Herald Sun».

Danleys Facebook-Seite ist inzwischen gelöscht. Medienberichten zufolge hat sie sich dort aber als «stolze Mutter und Grossmutter, die ihr Leben geniesst» präsentiert. Linkedin war zudem zu entnehmen, dass sie Casino-Mitarbeiterin war. Laut dem Business-Portal arbeitete sie zwischen 2010 und 2013 in einem Casino in Reno, seither hatte sie keinen Job mehr in ihrem Profil vermerkt.

«Nichts Aussergewöhnliches»

Mit Stephen Paddock soll Danley in einem Einfamilienhaus in Mesquite, etwa 120 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, gelebt haben. Er hatte die Immobilie 2015 für knapp 370'000 Dollar gekauft. «Es ist ein schönes, sauberes Haus, es gibts nichts Aussergewöhnliches», so ein Sprecher der Polizei von Mesquite. «Es handelt sich um eine ganz normale Wohngegend.»

Einfamilienhaus: Die Immobilie, in der Stephen Paddock mit Freundin Marilou Danley zuletzt gelebt hatte. (Bild: Getty Images)

Der Bruder des Täters, Eric Paddock, sagte gegenüber CBS News, er habe Marilou Danley drei- oder viermal getroffen. «Sie könnten verheiratet gewesen sein, aber ich denke nicht. Sie war nur seine Freundin.» Danley sei eine nette Frau, die seiner Mutter Guetsli mitgebracht habe.

Ein Bekannter von Danley ist sich laut «Reno Gazette-Journal» sicher: «Sie hat nichts mit diesem Psycho zu tun.» Die «arme Frau» sei nur auf die Philippinen gereist, um ihre Familie zu besuchen. Eine Nachbarin sagte der US-amerikanischen Zeitung, Paddock und Danley hätten zurückgezogen gelebt. «Ich habe die beiden nie gesehen.»

Gemäss seinem Bruder nicht verheiratet: Marilou Danley und Stephen Paddock. (Bild: Twitter)

Paddock hortete zu Hause Waffen

Mindestens 59 Menschen wurden durch die Schüsse von Stephen Paddock am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas getötet, Hunderte zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der 64-jährige Rentner hatte von seinem Hotelzimmer im 32. Stock des Mandalay Bay am berühmten Strip in die Menschenmenge eines Country-Festivals geschossen. Anschliessend hatte er sich selbst gerichtet.

In seinem Hotelzimmer wurden 23 Schusswaffen gefunden, 19 weitere fanden Polizeibeamte in seinem Haus. (kfi)