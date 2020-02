Al-Qaida-Ableger bekennt sich zu Angriff auf US-Militärstützpunkt

Ein Ableger der Terrorgruppe al-Qaida hat sich in einem Video zum tödlichen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Florida im Dezember bekannt. Der Al-Qaida-Ableger AQAP, der vor allem im Jemen und auch Saudiarabien aktiv ist, veröffentlichte das etwa 18 Minuten lange Video am Sonntag.