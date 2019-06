Ammoniak-Unfall bei Bell

In der Charcuterie im Untergeschoss eines Produktionsgebäudes bei Bell an der Elsässerstrasse ist Ammoniak ausgetreten. Bemerkt hatte dies ein Mitarbeiter am frühen Donnerstagmorgen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann habe gegen 5.45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert.