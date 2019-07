«An der ganzen Küste sind die Dünen verschwunden»

Bald nur noch Fels

«Wenn der Abbau in diesem Mass weiter geht, bleibt bald nur noch Fels übrig», sagt Adnane Afouss, der sich ebenfalls bei der Organisation Anpel engagiert. Fehlt der Sand, erodiert die Küste.

Nicht nur am Atlantik, auch an der Mittelmeerküste ist die Sandmafia aktiv. Zwischen Essaouira und Safi habe die Sandmafia einen grossen Strand in eine Steinlandschaft verwandelt, schreibt die Unep. Manchmal kommen die Plünderer mit Eseln oder Lastenrädern, andernorts laden sie ganze Lastwagen voll.

Wachsender Widerstand: Umweltaktivisten versuchen unter Mithilfe der Bevölkerung die illegale Aktion der Sandmafia zu dokumentieren. Hier füllt ein Anwohner der Hafenstadt Mohammedia einen Eimer mit Wasser. Foto: Fadel Senna/AFP

Der Sand werde teilweise von «organisierten Netzwerken» geklaut, die mit Funktionären gemeinsame Sache machten, sagt Umweltaktivist Hadi. Politiker stellten Genehmigungen aus, ohne sich an die vorgeschriebenen Abbauquoten zu halten. «Hier ist eine gut organisierte Mafia am Werk, die keine Steuern zahlt», sagt ein offizieller Sandhändler, der nicht namentlich genannt werden will. Sie verkaufe Sand, der «weder gewaschen noch entsalzt» sei, und so eigentlich nicht zum Bauen verwendet werden dürfte. «Mit diesem Geschäft wird viel Geld gewaschen», sagt der Branchenvertreter.

Baggern ohne Bewilligung

Umweltaktivist Afouss zeigt das Ausmass der Zerstörung auf seinem Smartphone - auf den Satellitenaufnahmen von Google Earth: «Hier in der Nähe von Safi haben sie den Sand auf einer Länge von sieben Kilometern abgebaut. Das war ein ehemaliger General», sagt er.

Afouss zoomt auf eine andere Stelle: Dort habe ein Politiker entlang mehrerer Kilometer Küste den Sand abbaggern lassen - obwohl er nur die Genehmigung für zwei Hektar gehabt habe.

In einer Erklärung nach der Uno-Klimakonferenz in Marokko 2016 nannte das nordafrikanische Land den Umweltschutz als eine seiner wichtigsten Aufgaben. Es werde gerade ein Plan zum Küstenschutz erarbeitet, sagt die zuständige Staatssekretärin Nezha El Ouafi auf die Frage nach dem illegalen Abbau von Sand.

Das Uno-Umweltprogramm warnt unterdessen: «Wird weiter so viel gebaut, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass die grösste natürliche Attraktion für Touristen - die Strände - verschwindet.»