Messerangriff in Den Haag fordert Verletzte

Im Zentrum von Den Haag stach am Freitagabend ein Mann mit einem Messer um sich und verletzte drei Menschen. Das teilte die niederländische Polizei am Abend per Twitter mit.

Nach Informationen der niederländischen Nachrichtenagentur ANP gab es zunächst keine Anzeichen für ein terroristisches Motiv. Die Polizei beschrieb den flüchtigen mutmasslichen Täter als einen Mann von etwa 45 bis 50 Jahren mit schwarzem lockigen Haar und dunklerem Teint. Er trug demnach einen Schal und ein grauen Jogginganzug.