Auto rast in Fasnachtsumzug – 30 Verletzte Ein junger Deutscher fuhr offenbar mit Absicht in die Menge und verletzte 30 Menschen, unter ihnen viele Kinder. Dominique Eigenmann , Berlin

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. (24. Februar 2020) Uwe Zucchi/dpa, Keystone Dabei gab es mehrere Verletzte. Deren Zahl konnte die Polizei am Montag zunächst nicht genau beziffern. Elmar Schulten, Keystone Der Fahrer sei festgenommen worden; die Polizei musste ihn vor wütenden Menschen beschützen. Uwe Zucchi/dpa, Keystone Bei dem Fahrer soll es sich um einen 29-Jährigen aus der Region handeln; er fuhr mit diesem Mercedes-Kombi in die Menschenmenge. Uwe Zucchi/dpa, Keystone Feuerwehrleute errichten Sichtblenden an der Stelle, an der das Auto in den Rosenmontagsumzug gefahren ist. Uwe Zucchi/dpa, Keystone 1 / 5

Der Rosenmontag ist im Rheinland und in Hessen traditionell der Höhepunkt der Fasnachtszeit. Normalerweise bringt der Tag viel Freude, vor allem für Kinder. In Volkmarsen, einem kleinen Ort 30 Kilometer von Kassel entfernt, geriet der diesjährige Rosenmontag allerdings zum Albtraum.

Ein Mann steuerte am Nachmittag, als der Fasnachtsumzug mit rund 700 Feiernden gerade zu Ende ging, seinen silbernen Mercedes Kombi mit hoher Geschwindigkeit in die Menge. Zeugen wollten laut Medienberichten gesehen haben, wie der Lenker zunächst eine Abschrankung umfuhr, dann beschleunigte und direkt auf die Menschen zuhielt. Einzelne Beobachter hatten den Eindruck, als ob er gezielt Jagd auf Kinder machen würde.

Nach etwa 30 Metern kam das Auto zum Stillstand, der Fahrer wurde von Polizisten verhaftet. Offenbar mussten die Sicherheitskräfte ihn vor wütenden Fasnachtsteilnehmern in Schutz nehmen, die mit erhobenen Fäusten auf ihn losgingen. Überall am Boden lagen Verletzte, unter ihnen viele Kinder. Viele Eltern weinten. Gegen Abend gab die Polizei die Zahl der Verletzten mit 30 an, unter ihnen sieben Schwerverletzte. Einige von ihnen schwebten offenbar in Lebensgefahr.

Bei dem Fahrer handelte es sich nach Angaben von Ermittlern um einen 29-jährigen Deutschen aus Volkmarsen. Über sein Motiv wurde vorerst nichts bekannt. Polizeisprecher vor Ort sagten, sie gingen von einer vorsätzlichen Tat aus. Hinweise auf einen Anschlag oder ein politisches Motiv lägen aber bisher nicht vor. Das hessische Innenministerium erklärte, aufgrund der Lage vor Ort könne man einen Anschlag nicht ausschliessen. Der Lenker hatte sich bei der Fahrt selbst verletzt und war vorerst nicht vernehmungsfähig. Laut der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft soll der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald dies sein Gesundheitszustand zulässt. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zum TV-Sender RTL sagte eine Nachbarin des Fahrers: «Ich habe ihn heute wegfahren sehen, er sah aus, als stünde er unter Drogen.» Er habe gesagt: «Bald stehe ich in der Zeitung.» Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt. Allerdings war er der Polizei in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Alle weiteren Rosenmontagsumzüge in Hessen wurden umgehend abgesagt, die Polizeipräsenz verstärkt. Im benachbarten Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen liefen die grossen Fasnachtsumzüge hingegen weiter. Letzten Mittwoch erst hatte im hessischen Hanau ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, offenbar aus rassistischen Gründen. In Kassel hatte im vergangenen Juni ein Neonazi den CDU-Politiker Walter Lübcke getötet, aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.

In Deutschland sind in den vergangenen drei Jahren mehrfach Autos mit Absicht in Menschenmengen gerast. An Silvester 2018/19 steuerte im Ruhrgebiet ein Rechtsradikaler sein Auto in feiernde Menschen, die er für Ausländer hielt und verletzte insgesamt 14 von ihnen. Im April 2018 fuhr ein Mann in Münster einen Campingbus in ein Strassencafé und tötete vier Menschen. Dann erschoss er sich selbst. Die Polizei stufte den Vorfall schliesslich als erweiterten Suizid ein. Im Dezember 2016 war ein islamistischer Attentäter mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast. 12 Menschen verloren ihr Leben, Dutzende wurden verletzt.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.