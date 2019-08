Averstal von Aussenwelt abgeschnitten

Personen seien beim Felssturz keine zu Schaden gekommen, sagt Rüegg. Darüber wie lange die Aufräumarbeiten im Averstal noch andauern, kann die Kantonspolizei keine Angaben machen. «Fakt ist jedoch, dass es in dieser Region im Moment noch immer regnet», so Rüegg. Die Niederschläge sollen bis um 19 Uhr anhalten.

In Graubünden mussten zudem mehrere Passstrassen wegen Erdrutschen gesperrt werden. Während der Verkehr über den Splügenpass bereits am Montagmorgen wieder freigegeben werden konnte, wurde der Malojapass erst um 16.30 Uhr wieder geöffnet. Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Der Lukmanierpass bleibt laut der Mediensprecher von der Tessiner Seite her bis sicher am Dienstagmorgen um 8 Uhr gesperrt. «Dann wollen die Tessiner Kollegen die Situation neu beurteilen», so der Rüegg.

Felsstürze auch im Wallis

Auch im Wallis mussten verschiedene Verkehrswege nach Erdrutschen gesperrt werden. Dies galt für die Strassen zwischen Chalais und Vercorin, zwischen Vex und Euseigne, Sanetsch und Sitten sowie Fully und Chiboz im Unterwallis.

Im Oberwallis unterbrachen Felsstürze die Strasse zwischen Feschel und Erschmatt sowie zwischen Ulrichen und dem Gipfel des Nufenen. Die beiden Verbindungen bleiben für einige Tage gesperrt.

Im Mittelwallis entstanden durch umgestürzte Bäume, überschwemmte Keller und abgedeckte Dächer erhebliche materielle Schäden. In Sitten standen zahlreiche Keller und Unterführungen unter Wasser. Erst vor rund einem Jahr hatte ein Unwetter in der Kantonshauptstadt Sitten Schäden in der Höhe von 15 Millionen Franken verursacht.