Bei Fabrikbrand sterben in China 19 Menschen

Bei einem Brand in einer Fabrik in China sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Sonntag in einer Fabrik des Unternehmens Ruiqi Daily Necessities in der ostchinesischen Provinz Zhejiang ausgebrochen.

Dies teilte die örtliche Regierung am Montag im Kurzbotschaftendienst Weibo mit. Drei Menschen seien zudem verletzt worden. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Das Unglück ereignete sich kurz vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. In China kommt es immer wieder zu schweren Industrie-Unglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.